Türk Kızılayına Bosna Hersek'ten teşekkür plaketi

Başkent Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nde gerçekleşen törene, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Merhamet Başkanı Hajrudin Sahic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Dr. Naci Yorulmaz ve davetliler katıldı.

Türk Kızılayı adına plaketi alan Yorulmaz, törende yaptığı konuşmada, bu sene Türk Kızılayının kuruluşunun 150'inci, Merhamet'in de 105'inci yılını kutladığını anımsattı. Yorulmaz, iki derneğin insanların sorunlarına çözüm üretmeye ve tarihten aldıkları birikimle, iyilik ve yardımseverlik çalışmalarını bölgesinde ve dünya genelinde bütün noktalara iletmeye devam ettiklerini ifade etti.

Türkiye'nin, Bosna Hersek'in geçirdiği kritik dönemlerde hep yanında olduğunu hatırlatan Yorulmaz, Bosna Hersek halkının bu yardımları hiçbir zaman unutmadığını aktardı.

Yorulmaz, Bosna Herseklilerin de bugün farklı coğrafyalarda yaşanan ızdıraplara, acılara sessiz kalmadığını, kendi zorluklarını bir kenara koyarak savaşlardan ve afetlerden dolayı mağdur durumda olan insanlara yardımlarını ulaştırdığına dikkati çekti. Yorulmaz, "Yıl dönümünüzü kutluyorum ve insan ızdırabını hafifletmek adına yaptığımız ve yaptığınız tüm çalışmalardan dolayı ve bu ödüle layık gördüğünüzden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hajrudin Sahic de Merhamet'in kurucuları ile gurur duyduklarını ve onların çalışmalarını daha ileriye götürebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, derneğin amacının zor durumdakilere el uzatmak olduğunu kaydetti.

Merhamet duygusunun dini bir gereklilik olduğunu da vurgulayan Sahic, derneğin dünyanın farklı yerlerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştığını bildirdi.

Program kapsamında, ülkede faaliyet gösteren Hayat Televizyonu, Boşnak Entelektüeller Konseyi ve Bosna Hersek savaşında şehit olan Srdan Aleksic'in ailesine "Muradif Cato" ödülleri de verildi.

Merhamet

İnsani yardım kuruluşu Merhamet, başkent Saraybosna'da 2 Şubat 1913'te kuruldu. Merhamet, bünyesinde yer alan ve ülkenin farklı şehirlerindeki aşevleriyle binlerce ihtiyaç sahibine yardım etmeye devam ediyor.

Uluslararası çalışmaları da bulunan Merhamet, Bosna Hersek'in yanı sıra Somali, İran, Pakistan, Filistin, Türkiye, Suriye, Japonya, Haiti ve ABD'ye yaptığı insani yardımlarla tanınıyor.

AA