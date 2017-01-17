  • 17 OCAK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.774
    EURO 4.039
  • BIST 82362.77
    ALTIN 147.165
Buradasınız : » » 'Trump ne değişiklik getirirse getirsin Obama'dan kötü olamaz'

'Trump ne değişiklik getirirse getirsin Obama'dan kötü olamaz'

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Trump'ın Latin Amerika'ya ne değişiklik getirirse getirsin Obama'dan daha kötü olamayacağını ileri sürdü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trump ne değişiklik getirirse getirsin Obamadan kötü olamaz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı koltuğuna oturacak Donald Trump'ın, görevini bırakmasına sayılı günler kalan selefi Barack Obama kadar "kötü" olamayacağını belirtti.

Maduro, yaptığı açıklamada, Trump ile ilgili ön yargıları olmadığını söyleyerek, ABD'nin Cumhuriyetçi yönetimiyle iyi ilişkiler geliştirmeyi umduğunu ifade etti.

Trump’a yönelik "nefret kampanyası" yürütüldüğünü belirten Maduro, büyük uluslararası medya kuruluşlarının Trump hakkında spekülasyon yaptığını ileri sürdü.

Obama'yı Brezilya, Honduras ve Paraguay'daki darbelere öncülük etmekle suçlayan Maduro, Trump'ın Latin Amerika'ya ne değişiklik getirirse getirsin Obama kadar kötü olamayacağını sözlerine ekledi.

Trump, seçim kampanyası sırasında, Maduro yönetimini, Venezuela halkına "baskı" yapmakla eleştirmiş ve sosyalist yönetimi, ülkenin petrole dayalı ekonomisini çökertmekle suçlamıştı.

ABD, Venezuela'nın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor ancak iki ülke arasında diplomatik ilişkiler son yıllarda gergin seyrediyor. Hugo Chavez'in 1999'da iktidara gelmesinden sonra ABD ile Venezuela arasında ilişkiler dönem dönem gergin devam etti. ABD ile Venezuela, karşılıklı olarak büyükelçi bulundurmuyor, ilişkileri maslahatgüzar seviyesinde sürüyor. AA

Etiketler: Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Donald Trump, barack obama
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER