TİKA'dan Arnavutluk'taki engelli çocuklara destek

"Duyu Algı Odası"nın tamamlanmasından ardından tören düzenlendi.

Törene Arnavutluk Eğitim, Spor ve Gençlik Bakan Yardımcısı Besa Shahini, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TİKA Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok ile yerel yetkililer katıldı.

Bakan Yardımcısı Shahini törende yaptığı konuşmada, TİKA tarafından sağlanan yatırımın engelli çocuklara sunulan eğitimin daha iyi olmasına yardımcı olacağını söyledi.

Shahini, "Bu yatırım bize yardımcı oluyor ve diğer okullara uygulanması açısından örnek alınması gerekmektedir. Türk Büyükelçiliğine ve TİKA'ya, Luigj Gurakuqi okuluna yaptıkları bu yatırımdan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Türkler ve Arnavutlar gerçek dostluk ve kardeşlik bağlarıyla bağlı iki millettir"

Büyükelçi Yörük ise TİKA aracılığıyla gerçekleştirilen çok özel ve anlamlı projede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Türkler ve Arnavutlar birbirilerine gerçek dostluk ve kardeşlik bağlarıyla bağlı iki millettir." diyen Yörük, "Bu kardeşlik ve dostluk bağlarının sonucunda Arnavutluk ile Türkiye arasında çok özel ilişkiler bulunmaktadır. Biz bu özel ilişkilerden aldığımız ilhamla kardeş ve dost Arnavutluk’la her iki ülkenin, her iki milletin yararına olacak somut projelerle, iş birliği mekanizmalarıyla ilişkilerimizi geleceğe taşımak konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Projeyi Arnavutluk'a getirerek çocukların hizmetine sunmakla çok önemli bir hamle yaptıklarını ve buradaki çocuklar için son derece faydalı olacağına inandıklarını ifade eden Yörük, "Arnavutluk’taki çocuklarımız bizim de çocuklarımızdır." dedi.

Farklı yaş gruplarında zihinsel engelli, down sendromlu ve otistik çocuklara özel eğitim veren devlet okulu "Luigj Gurakuqi"de TİKA tarafından kurulumu gerçekleştirilen "Duyu Algı Odası" bu kategorideki çocukların dokunma, koku alma, görme ve işitme duyularını geliştirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA