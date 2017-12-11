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Buradasınız : » » Suudi Arabistan'da sinema yasağı kalktı

Suudi Arabistan'da sinema yasağı kalktı

Suudi Arabistan, 20 yıllık sinema yasağını kaldırdığını açıkladı. İlk sinemanın ise 2018 yılında açılacağı belirtildi.

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Suudi Arabistanda sinema yasağı kalktı

Suudi Arabistan, 20 yıllık sinema yasağını kaldırdığını açıkladı. İlk sinemanın ise 2018 yılında açılacağı belirtildi.

Kültür ve Enformasyon Bakanı Awwad bin Salih Alawwad, sinema lisanslarının alınması için çalışmaların başlatıldığını belirterek, “İlk sinemanın Mart 2018'de açılmasını bekliyoruz" dedi.

Suudi Arabistan, 26 Eylül’de kadınların araba kullanmalarına izin veren yasayı da devreye sokmuştu. Kadınların sürücü belgesine sahip olarak araç sürmesine olanak tanıyan yasanın Haziran 2018'e kadar yürürlüğe gireceği bildirilmişti. 

Kaynak: İHA

Etiketler: Suudi Arabistan, sinema yasağı
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