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Buradasınız : » » 'Selfieçino' Hollanda'da ilgi odağı oldu

'Selfieçino' Hollanda'da ilgi odağı oldu

Hollanda'da, ilk defa Türklerin menüye aldığı "selfieçino" adlı, üzerine fotoğraf yazdırılan kapuçino ilgi odağı oldu.

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Selfieçino Hollandada ilgi odağı oldu

Hollanda'nın Rotterdam kentinde iki Türk aile, ortak açtıkları yeni kafeteryada, özçekim yapan müşterilerinin fotoğraflarıyla "selfieçino" adı verilen kapuçino hazırlıyor.

Kahve dünyasında 'selfieccino' dönemi

Ailesi Kahramanmaraş'tan gelen Hollanda doğumlu kafeterya sahibi Ahu Yaşık Doğaner yaptığı açıklamada, müşterilerin Hollanda'nın farklı kentlerinden gelerek "selfieçino"yu tattıkları için memnun olduklarını söyledi.

"Selfieçino", Avrupa'da ilk Londra'da menüye alındı

Doğaner, "Kafeterya açmak her zaman hayalimizdi. Geçen sene Singapur'da tatildeyken gittiğimiz kafeteryada 'selfieçino'yu gördüğümüzde çok ilgimizi çekti. Ben daha önce de sosyal medyada görmüştüm. Gerçeğini görünce bunu mutlaka Hollanda'ya getirmemiz gerektiğini söyledim. Ülkeye geri döndükten sonra ben ve ablam eşlerimiz ile birlikte kafeterya açarak 'selfieçino'yu menüye aldık." dedi.

"Selfieçino"nun özelliğinin kapuçino üzerine yazdırılan fotoğraf olduğunu anlatan Doğaner, "Kafeteryada 'selfieçino' sipariş eden müşteriler o anda çektikleri öz çekim, fotoğraf ya da şirket logosu gibi herhangi bir fotoğrafı bize ait olan bir aplikasyona gönderiyorlar. Aplikasyon üzerinden özel selfieçino yazıcısıyla bağlantı kurarak yenilebilir kartuş mürekkebi ile fotoğrafı kapuçinonun üzerine yazdırıyoruz." diye konuştu.

Hollanda'da selfieçino'yu ilk defa kendilerinin menüye aldıklarını belirten Doğaner, "Selfieçino, Avrupa'da ilk Londra'da menüye alındıktan sonra ikinci olarak biz Rotterdam'da servis etmeye başladık. Bizim için önemli olan ülkede ilk olmaktı ve bunu başardığımız için çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA 

Etiketler: selfieçino, özbekim, londra, Hollanda
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