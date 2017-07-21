Mısır İhvanı'ndan Mescid-i Aksa için çağrı

İhvan'dan yapılan yazılı açıklamada, "İslam ümmeti ve onun özgür halklarını mübarek Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak için dünya genelinde cuma namazının ardından kalabalık gösteriler düzenlemeye çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İsrail'in Aksa'nın avlusunu işgal etmesi, kapılarını kontrol noktalarına çevirmesi ve hatibi İkrime Sabri dahil namaz kılanlara saldırması kınanırken, gösterilerin söz konusu saldırılar ve ihlaller sona erene kadar sürmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Elektronik dedektörlerden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden binlerce Filistinli, namazlarını Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı'nda kılıyor. Cemaat zaman zaman İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalıyor.