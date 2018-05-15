Milyonlar ABD ve İsrail'e karşı sokağa döküldü

Bir yanda İsrail'in cehenneme çevirdiği Gazze... Diğer yanda ABD'nin hukuk dışı yollarla büyükelçiliğini taşıdığı Kudüs…

Gazze, 2014'ten bu yana en kanlı günü yaşadı. Dünyanın birçok noktasında göstericiler pankart açtı, Filistin'in özgürlüğünü savundu.

Washington

Washington'da Yahudi gençler, Trump Oteli'nin önünde toplandı.Trump yönetiminin İsrail'deki büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararını protesto ettiler.

Toplanan kalabalığın arasında Yahudiler de vardı. Göstericiler, büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması ile İsrail şiddetinin Filistinliler'in günlük yaşamını daha fazla etkileyeceğini söyledi.

New York

New York'ta da, Amerika Birleşik devletleri'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam protesto edildi.

Berlin

Almanya'nın başkenti Berlin'de de protesto vardı. Amerikan Büyükelçiliği'nin önündeki alanda toplanan yaklaşık 300 kişi, Amerika'ya ve İsrail'e tepki gösterdi.

"Kudüs Filistin'in başkentidir" yazılı dövizler taşınan ve sloganlar atılan gösteride, Berlin polisi yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Londra

Londra'daki ABD Büyükelçiliği dışında toplanan göstericiler, "İsrail terörünü durdurun" sloganları attı.

Roma

İtalya'nın başkenti Roma sokaklarına yaklaşık 2 bin kişi, İsrail'in Gazze katliamını protesto etti. Benzer gösteriler Milano ve Napoli'de de gerçekleştirildi.

Ürdün

Ürdün'deki gösterilerde Amerikan ve İsrail bayrakları yakıldı.

Yunanistan

Gazze Şeridi'nde barışçıl gösteri yapan Filistinlilere şiddeti nefret ve endişe ile karşıladığını açıklayan Yunanistan'da da protesto gösterisi yapıldı.

Yüzlerce kişinin Atina'daki İsrail Büyükelçiliğine yürüdüğü gösteride, Filistin'e destek sloganları atıldı.

Göstericiler, İsrail'in Filistin halkına karşı "terörist saldırıları"nı ve ABD'nin Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasını kınadı.

Mısır ve Lübnan

Mısır ve Lübnan'da da halk sokaklara döküldü. ABD ve İsrail protesto edildi.

Cakarta

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da toplanan göstericiler, hükümetin Filistin'e yeterince destek olmamasını eleştirdi.

Trump'ın hatalı Kudüs hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıkladı.

Daha sonra yeni büyükelçilik binasının resmi açılışı dün yapıldı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler yapıyor.

Dünkü gösterilerde şehit olan Filistinlilerin sayısı 60'a yükseldi, binlerce yaralı var.

Katliamın simgesi "Nekbe"

Filistin halkı, 70 yıldır "çalınan cennet"lerine uzaktan bakıyor. 15 Mayıs 1948'de yurtlarından sürülen yüz binlerce Filistinli, bir gecede "mülteci" konumuna düştü.

Filistinliler, "Nekbe" yani "Büyük Felaket" olarak andıkları o günü hiç unutmadı. İsrail'in işgalci tutumu yüzünden bugün dünyada yaklaşık 6 milyon Filistinli, vatanlarından uzak yaşıyor.

Zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi "Nekbe", bugün 70. yılında.

Kaynak: TRT Haber