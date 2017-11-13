Kongo'da tren, raydan çıkıp uçuruma yuvarlandı: 30'dan fazla ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneydoğusunda tren kazası meydana geldi.

Lubumbashi'den Luena'ya yük taşıyan trenin 13 vagonunun, Lualaba bölgesinde raydan çıkıp uçuruma yuvarlandığını belirtti.

Trende çok sayıda kaçak yolcu da bulunduğunu kaydeden Kazadi, kazada 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Kazadi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu vurguladı.

Yakıt depoları taşınan trende kazanın ardından 13 vagondan 11'i alev aldı. Olayın aydınlatılması için bölgeye uzmanlardan oluşan bir ekip sevk edildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde demiryolları, bağımsızlığın kazanıldığı 1960 yılında inşa edilmişti. Ülkedeki en yıpranmış demiryolları kazanın yaşandığı bölgede yer alıyor.

Kaynak: AA