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Kerkük'te bombalı saldırı: 3 yaralı

Kerkük kent merkezinde park halindeki bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 sivil yaralandı.

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Kerkükte bombalı saldırı: 3 yaralı

Kerkük Emniyet Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, "Kerkük kent merkezindeki Valilik Caddesi'nde alışveriş merkezinin önünde park halinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 sivil yaralandı." ifadesini kullandı.

"Birçok iş yerinde maddi hasar oluştu"

Aracın altına yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını bildiren Kamil, "Kentin en işlek caddelerinden birinde meydana gelen patlama, kimi ya da kimleri hedef aldığı henüz bilinmiyor. Bombalı saldırıda can kaybı olmadı ama bölgedeki birçok iş yerinde maddi hasar oluştu." şeklinde konuştu.

Kamil, Kerkük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumu iyi olduğunu belirterek, patlamanın meydana geldiği bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldığını söyledi.

Kaynak: AA 

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