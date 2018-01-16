İsrail ile Filistin arasında 'Oslo Barış Anlaşması' tartışması

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Konseyi'nde ortaya koyduğu son tutumunu başbakanlık ofisinden yayınlanan görüntülü açıklamasında eleştirdi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail Oslo'yu bitirdi

Netanyahu, Abbas'ın FKÖ Merkez Konseyi toplantısında dile getirdiği, "iki devletli çözüm taleplerine bağlı kaldıkları, ancak İsrail'in Oslo Barış Anlaşması'nı sonlandırdığı" şeklindeki sözlere cevap verdi.

Netanyahu, "Ebu Mazin'in (Abbas) söylediklerini işittim. Bu sözler uzun yıllar insanların kalplerine yerleştirmeye çalıştığım basit bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. O da Filistinlilerle aramızdaki çekişmenin tarihi arka planında Filistinlilerin, sınırları ne olursa olsun Yahudi halkının devletini tanımayı reddetmesinin olduğu." dedi.

"Abbas, tutumunu değiştirmedikçe barış olmayacak"

Abbas'ın sözlerinin her şeyden daha çok İsrail'in siyasi çıkarlarına hizmet ettiğini iddia eden Netanyahu, "Mahmud Abbas açıkladığı son tutumunu değiştirmedikçe barış olmayacak. Dünya liderleriyle yapacağım görüşmeler sonrasında bu daha net olacak." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Abbas'ın ABD öncülüğündeki barış sürecinden korktuğunu ve ABD'yi ara buluculuk görevinden uzaklaştırmak için çaba sarf ettiğini öne sürdü.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas önceki gün Filistin Merkez Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in 1993'teki Oslo Barış Anlaşması'nı "sonlandırdığını" belirterek anlaşmanın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söylemiş, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti esası üzerine iki devletli çözüm taleplerine bağlı kaldıklarını ifade etmişti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yeni Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini belirtmiş ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması noktasında Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA