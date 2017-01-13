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Buradasınız : » » Helsinki'de Suriye ve insani yardım konferansı

Helsinki'de Suriye ve insani yardım konferansı

Birleşmiş Milletler, 23-24 Ocak'ta Suriye ve bölgedeki ülkelerin insani sorunlarının ele alınacağı bir konferansın Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de olacağını söyledi.

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Helsinkide Suriye ve insani yardım konferansı

Birleşmiş Milletlerin Cenevre'deki ofisinde basın toplantısı düzenleyen BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Suriye ve bölge ülkelerine destek için düzenlenecek konferansa, BM kuruluşlarının, uluslararası sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin, bölgedeki ülkelerin üst düzey temsilcilerinin donör ülkelerin, uluslararası finans kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin katılacağını belirtti.

Cenevre'de düzenlenicek olan konferansta Suriyeli sığınmacılara yönelik  planların da masaya yatırılacağı bildirildi.

23 Ocak'ta Astana’da yapılması planlanan Suriye görüşmeleriyle Helsinki'de yapılacak konferansın çakışmasıyla ilgili bir soru üzerine ise Laerke, bu konuda yorum yapamayacağını, fakat BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien'ın da Helsinki'de olacağını kaydetti.

Etiketler: Finlandiya, helsinki, suriye, insani sorunlar, birleşmiş milletler, Cenevre
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