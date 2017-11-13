Halep'te pazar yeri bombalandı: 53 ölü

Suriye'de Halep'in batı kırsalında muhaliflerin kontrolündeki Etarib'te pazar yerine üç hava saldırısı düzenlendi.

İdlib gerginliği azaltma bölgeleri arasında yer alan ilçede pazar yerinde 53 kişi hayatını kaybederken, 60'tan fazla kişi de yaralandı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Başkanı Raid Salih "Saldırının hemen ardından sivil savunma ekipleri olay yerine ulaştı. Saldırı büyük çaplı olduğu için diğer bölgelerden de ekipler geldi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor." şeklinde konuştu.

Halep batı kırsalı, Astana Anlaşması çerçevesinde garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran tarafından oluşturulan İdlib gerginliği azlatma bölgesi sınırlarında yer alıyor.

Pentagon'dan Halep saldırısı açıklaması

“Halep'te 50'den fazla sivilin yaşamını yitirdiği pazar yeri katliamını gerçekleştiren savaş uçaklarının Rusya ve mı yoksa rejime mi ait olduğu konusunda elinizde radar kaydı veya bir bulgu var mı?” sorusuna ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Eric Pahon, "Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini bilmiyoruz. Elimizde bu konuda bir bilgi yok. Dolayısıyla Rusya veya rejimi işaret etmeyeceğiz." dedi.

Radar izlerinin paylaşımına da değinen Pahon, “Başka güçlerin radar izlerini paylaştığımız zamanlar oldu ama bu konuda şu anda radar bilgisi paylaşmayacağız.” ifadesini kullandı.

ABD daha önce, İdlib’in Han Şeyhun beldesinde Beşar Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen kimyasal saldırı sonrasında saldırıyı gerçekleştiren uçakların Şayrat hava üssünden kalktığını gösteren radar izlerini basınla paylaşmıştı.

Kaynak: AA