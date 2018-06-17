Göçmen kurtarma gemisi Acquarius, İspanya'ya ulaştı

Akdeniz sularında dokuz gündür yaşam savaşı veren 629 göçmeni taşıyan kurtarma gemisi Acquarius'tan alınan 274 kişi, bu sabah İspanya'nın Valencia limanına indi.

Gönüllü çevirmenler ve sağlık görevlilerinden oluşan 2 bin 320 personel, göçmenlere yardım etmek için bölgede hazır bulundu.

Göçmenlerin geri kalanı da İtalyan sahil güvenlik gemisi Dattilo tarafından Valencia limanına ulaştırılacak.

İtalya limanlarına kabul etmedi

İtalya'da yeni kurulan koalisyon hükümetinin göç karşıtı İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin geçen pazar günü Aquarius gemisinin ülkeye kabul edilmeyeceğini açıklaması üzerine günler süren bir kriz yaşanmış, 629 göçmeni taşıyan gemi İspanya'ya doğru yola çıkmıştı.

İtalya'nın popülist-aşırı sağ partilerden oluşan yeni koalisyon hükümeti, göçmenleri geri çevirerek uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlanmıştı.

Malta, Roma'yı işaret etti

İçişleri Bakanı Matteo Salvini, göçmenleri Malta'nın alması gerektiğini açıklamıştı. Malta hükümeti ise kısa bir açıklama yaparak, kurtarma operasyonunun Libya'nın uluslararası sularında gerçekleştiğini, dolayısıyla koordinasyon merkezinin de Roma olması gerektiğini söylemişti.

İtalya ve Fransa arasında göçmen gerilimi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uluslararası hukuk gereği geminin İtalyan limanlarına girmesine izin verilmesi gerektiğini söylemişti.

Macron'un sözcüsü Benjamin Griveaux, Cumhurbaşkanı'nın "İtalyan hükümetinin bu dramatik insani durum karşısında alaycılık ve sorumsuzluk gösterdiği görülüyor" dediğini aktarmıştı.

İtalya'nın 629 göçmeni taşıyan Aquarius gemisine limanlarını açmaması üzerine Fransa'nın sert tepki vermesi, iki ülkeyi karşı karşıya getirmiş, İtalya, Fransa'dan özür talep etmişti.

Kaynak: TRT Haber, Reuters