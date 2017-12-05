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Buradasınız : » » Fransa’da alkol satmayan market kapatıldı

Fransa’da alkol satmayan market kapatıldı

Paris’te bir market, alkollü içki ve domuz eti satışı yapmadığı için kapatıldı. Mahkeme, marketin tüm kesimlere hitap etmemesini gerekçe gösterdi.

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Fransa'nın Paris şehrindeki Colombes banliyösünde bir markete kapatma cezası verildi.

Belediyeden kiralanan iş yerine açılan markette, alkollü içki ve domuz eti satılmıyordu. Bunun üzerine marketin tüm kesimlere hitap etmediği söylenerek market sahibi suçlandı.

Market sahibi, suçlamalara itiraz etti, konuyu mahkemeye taşıdı.

Mahkeme, daha önce yapılan araştırmalarda, markette Kuran-ı Kerim ayetlerinin bulunduğu tabloların ve helal damgalı ürünlerin satıldığının tespit edildiğine dikkat çekti. İş yeri sahibinin kira sözleşmesine aykırı davrandığını bildirdi.

Dava sonunda, belediye tarafından genel gıda ruhsatı olan marketin kapatılmasına ve sözleşmesinin iptaline karar verildi.

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Etiketler: Paris, fransa, alkol satmayan market kapatıldı
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