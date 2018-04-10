Filistin'in cesur kız Temimi'ye İsrail'den sözlü taciz

İsrail askeri hapishanesinde tutulan "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi 17 yaşındaki Ahed et-Temimi'nin babası Basil et-Temimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde basın toplantısı düzenledi.

İsrailli istihbarat görevlisinin sorgu sırasında kızına, "Sen güzel bir kızsın, güzel sarı saçların var ve tutuklu olmak yerine senin denizde olman gerekirdi." diyerek sözlü tacizde bulunduğunu söyledi.

Baba Temimi, 12 saat sorguya tabi tutulan kızına, İsrailli görevlilerinin ayrıca "ailesi ve arkadaşlarının da gözaltına alınacağı"nı söyleyerek tehdit ettiğini anlattı.

Kızının sorgulanmasıyla ilgili görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşan baba Temimi, Ahed'in sorgu boyunca sessiz kaldığını sözlerine ekledi.

"Sorguya kadın görevliler göndermedi"

Baba Temimi, kızının sorgu için İsrail makamları tarafından kasten bir gözaltı merkezinden diğerine nakledildiğini, avukatlarının ise sadece 2 saatlik bir sorgu seansına ilişkin görüntüleri elde edebildiğini söyledi.

Kızının soğuk bir hücrede tutulduğunu söyledi.

"İşgal gücü, kızımın daha çocuk olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmuyor. Sorguya kadın görevliler göndermedi. Bu şekilde uluslararası tüm sözleşme ve kanunları ihlal etti."

"İşgal gücüyle mücadele etmeye çalışıyoruz"

Temimi ailesi, istihbarat görevlisini de şikayet etti.

"Biz bu istihbarat görevlisiyle alakalı şikâyette bulunduk, ancak sürecin nereye vardığını bilmiyoruz. İşgalin adaleti yoktur. Bize insaf etmeyeceklerini bildiğimiz halde, bize sunulan imkanlar çerçevesinde işgal gücüyle mücadele etmeye çalışıyoruz."

Temimi'nin avukatı Gabi Laski, daha önce baba Temimi'nin sözlerini teyit ederek, tacizin gerçekleştiği sorgu videosunun ellerinde bulunduğundan bahsetti.

İsrail ordusu soruşturuyor

Askeri savcıya resmi şikayette bulunduğunu ve videoyu kendisine gönderdiğini, sorgu memurunun bu şekilde Temimi'nin "gözünü korkutmak ve yıldırmak" istediğini söyledi.

İsrail ordu sözcülüğü ise "söz konusu iddiaların soruşturulduğunu" açıkladı.

19 Aralık'tan bu yana gözaltında

İsrail askerleri, 8 ay hapis cezasına çarptırılan Ahed et-Temimi'yi 19 Aralık 2017'de ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınındaki Nebi Salih kasabasında bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlanıyordu.

Videoda Ahed'in yanında olduğu görülen kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gözaltına alınarak askeri cezaevine konulmuş, bir süre sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Cesaret ödüllü Ahed

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu. Temimi işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan İsrail askeri cezaevinde tutuluyor.

Kaynak: AA