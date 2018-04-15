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Buradasınız : » » Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Arap liderlere çağrı

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Arap liderlere çağrı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, 29. Arap Zirvesi'ne katılacak liderlere, Arap dünyasında uzlaşı sağlanmasında plan geliştirilmesi ve diyalog kurulması çağrısı yaptı.

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Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Arap liderlere çağrı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Suudi Arabistan'da yarın başlayacak 29. Arap Zirvesi öncesinde yayınladığı mesajında, İslam aleminin sorunlarının aşılması için liderlerin sorumluluk almaları gerektiğini vurguladı.

Mesajda, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtulması için gerçekçi bir plan yapılması gerektiği belirtildi.

Düşmana ve müttefiklerine destek, milyarlarca paranın israf edilmesi ve onları razı etmek için ülkelerin imkanlarını boşa harcamak yerine, İsrail işgaline karşı yasal, onurlu direnişe destek vermeleri istenen mesajda, ülkelerin askeri güçlerine ilişkin "Müslüman ve Arap orduları düşmanlarla savaşmaları için kuruldu, ülke içinde savaşmaları ve halklarını yok etmeleri için kurulmadı" ifadeleri yer aldı.

29. Arap Zirvesi

Mart'ta yapılması planlanan Arap Zirvesi, Mısır'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle 15 Nisan'a ertelenmişti.

Husilerin balistik füze saldırıları ihtimalinden dolayı Zahran kentinde yapılacak 29. Arap Zirvesi'nde "Filistin, Suriye, Yemen, Libya, terörle mücadele, İran'ın müdahaleleri ve Arap dünyasındaki iç anlaşmazlıklar olmak üzere 7 temel başlıkta toplantılar düzenlenecek.

Kaynak: AA

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