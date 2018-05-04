Çin ve ABD'den ticaret krizinde uzlaşma sinyali

Çin'in Şinhua Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı başkanlığında toplanan heyetler, iki gün süren toplantılarda fikir birliğine bağlanan kararlar aldılar.

Haberde, Pekin'de yapılan toplantılar neticesinde, dünyanın en büyük iki ekonomisinden temsilcilerin, bazı konularda fikir birliğine vardığı ve ortak bir çalışma grubu kurularak yakın iletişimin sürdürülmesinde mutabık kaldıkları ifade edildi.

China, U.S. agree that sound and stable trade relationship is crucial for both, and they are committed to resolving relevant economic and trade issues through dialogue and consultation https://t.co/1ZiI1H5LAV pic.twitter.com/0Bxa5BV1zK — China Xinhua News (@XHNews) 4 Mayıs 2018

Bazı problemlerde halen büyük fikir ayrılıkları olduğunun altı çizilen haberde, söz konusu ticari ve ekonomik sorunların çözümünde daha çok mesafe kaydetmek için çalışmaların hızlandırılacağına işaret edildi.

Mutabakat sağlanan konulara ilişkin herhangi bir ayrıntılı ise paylaşılmadı.

ABD ile Çin arasında ticaret krizi

Trump yönetiminin 9 Mart'ta, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından, 1300 Çin menşeli ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı bildirilmişti.

Pekin yönetimi de fitili ateşlenen ticaret savaşına cevap olarak, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirildiğini ilan etmiş, birkaç gün önce de ABD menşeli 50 milyar dolar değerindeki 106 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber