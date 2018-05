Çin ve ABD'den ticaret krizinde uzlaşma sinyali

Çin'in Şinhua Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı başkanlığında toplanan heyetler, iki gün süren toplantılarda fikir birliğine bağlanan kararlar aldılar.

Haberde, Pekin'de yapılan toplantılar neticesinde, dünyanın en büyük iki ekonomisinden temsilcilerin, bazı konularda fikir birliğine vardığı ve ortak bir çalışma grubu kurularak yakın iletişimin sürdürülmesinde mutabık kaldıkları ifade edildi.

