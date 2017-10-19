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ABD'den Türkiye'de yapılan vize görüşmelerine ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Cohen'in Türkiye'de yaptığı görüşmelerin "verimli" geçtiğini ve genel olarak ajandada önemli yol katedildiğini söyledi.

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ABDden Türkiyede yapılan vize görüşmelerine ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen'in Türkiye'de yaptığı görüşmelerin "verimli" geçtiğini ve genel olarak ajandada önemli yol katedildiğini belirterek, vize sürecinin normale dönmesi, önemli ve ilgili noktaların çözümü için yakın temas halinde olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bakanlık yetkilisi, Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizine yönelik, Türkiye'de iki ülke heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cohen'in Türkiye'de bir heyetle görüştüğünü hatırlatan yetkili, "Görüşmeler verimli geçti ve genel olarak ajandada önemli yol katettik. Vize sürecinin normale dönmesi, önemli ve ilgili noktaların çözümü için yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz. Ortak komite kurulması teklifi için şartları ve iş tanımını konuştuk ve bu karar yakında bir sonuca bağlanacak." ifadelerini kullandı.

Etiketler: abd, ABD Dışişleri Bakanlığı, türkiye
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