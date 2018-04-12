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Buradasınız : » » ABD Savunma Bakanı Mattis: Suriye'deki iç savaşı Cenevre Süreci ile bitirmeye bağlıyız

ABD Savunma Bakanı Mattis: Suriye'deki iç savaşı Cenevre Süreci ile bitirmeye bağlıyız

ABD Savunma Bakanı James Mattis, "ABD, Suriye'deki iç savaşı Cenevre süreci ile bitirmeye bağlı" açıklamasını yaptı.

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ABD Savunma Bakanı Mattis: Suriyedeki iç savaşı Cenevre Süreci ile bitirmeye bağlıyız

ABD Savunma Bakanı James Mattis, senato komitesinde konuştu ve senatörlerin sorularını cevapladı. 

Suriye'de bir kimyasal saldırı olduğuna inandığını söyleyen Mattis, ABD'nin bir kanıt beklediğini açıkladı.

Mattis, ABD Başkanı Donald Trump'a "Eğer kanıt bulunursa cevabımızın askeri olması gerektiğini söylemiştim" dediğini de sözlerine ekledi. 

Suriye'nin kimyasal silahları saklamasında Rusya'nın da suçlu olduğunu savunan James Mattis, "Suriye'deki iç savaşı Cenevre süreciyle bitirmek istiyoruz." dedi. 

ABD-Rusya restleşmesi

Gerilimi artıran adım dün ABD Başkanı Donald Trump'ın twitter mesajıyla geldi. Trump, "Hazır ol Rusya, füzelerimiz geliyor." diye tweet attı. Gözler Moskova'ya çevrildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'dan ise bugün tansiyonu düşüren bir açıklama geldi. Peskov, "Rusya ile ABD arasındaki telefon hattı açık ve her iki taraf da kullanıyor." dedi.

Trump'ın yeni açıklaması kafaları iyice karıştırdı 

Rusya'nın sağduyu çağrısının ardından Amerikan Başkanı Trump, Twitter hesabından bir paylaşım daha yaptı.

"Suriye'ye harekatın ne zaman olacağını hiçbir zaman söylemedim. Hemen olabilir de, olmayabilir de..."

Dünyanın tansiyonunu yükselten Suriye merkezli tehlikeli restleşme hakkında "Diplomatik kriz yerini sıcak savaşa mı bırakacak?" en çok sorulan sorular arasında.

Suriye'ye yönelik muhtemel harekat, pek çok ülkenin başkentlerinde değerlendiriliyor.

7 Nisan Duma katliamı

Trump, Esed rejiminin Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından operasyon sinyalini verdi.

Rejime verilecek tepkinin boyutuna 48 saat içinde karar vereceklerini söyleyen Trump masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: suriye, mattis, abd
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