ABD Savunma Bakanı Mattis: Suriye'deki iç savaşı Cenevre Süreci ile bitirmeye bağlıyız

ABD Savunma Bakanı James Mattis, senato komitesinde konuştu ve senatörlerin sorularını cevapladı.

Suriye'de bir kimyasal saldırı olduğuna inandığını söyleyen Mattis, ABD'nin bir kanıt beklediğini açıkladı.

Mattis, ABD Başkanı Donald Trump'a "Eğer kanıt bulunursa cevabımızın askeri olması gerektiğini söylemiştim" dediğini de sözlerine ekledi.

Suriye'nin kimyasal silahları saklamasında Rusya'nın da suçlu olduğunu savunan James Mattis, "Suriye'deki iç savaşı Cenevre süreciyle bitirmek istiyoruz." dedi.

ABD-Rusya restleşmesi

Gerilimi artıran adım dün ABD Başkanı Donald Trump'ın twitter mesajıyla geldi. Trump, "Hazır ol Rusya, füzelerimiz geliyor." diye tweet attı. Gözler Moskova'ya çevrildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'dan ise bugün tansiyonu düşüren bir açıklama geldi. Peskov, "Rusya ile ABD arasındaki telefon hattı açık ve her iki taraf da kullanıyor." dedi.

Trump'ın yeni açıklaması kafaları iyice karıştırdı

Rusya'nın sağduyu çağrısının ardından Amerikan Başkanı Trump, Twitter hesabından bir paylaşım daha yaptı.

"Suriye'ye harekatın ne zaman olacağını hiçbir zaman söylemedim. Hemen olabilir de, olmayabilir de..."

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”