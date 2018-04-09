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Buradasınız : » » 5 günlük grev Fransa'ya 100 milyon euroya mal oldu

5 günlük grev Fransa'ya 100 milyon euroya mal oldu

Fransa'da demiryolu çalışanlarının grevi, Fransız Ulusal Demiryolu İdaresi'ni 100 milyon euro zarara uğrattı.

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5 günlük grev Fransaya 100 milyon euroya mal oldu

Fransız Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF) çalışanlarının, Cumhurbaşkanı Macron'un demiryolları reformuna karşı 22 Mart'ta başlattığı ve 3 ay sürecek olan grevi, SNCF'yi olumsuz etkiledi.

SNCF İcra Kurulu Başkanı Guillaume Pepy, BFMTV kanalında grevin sonuçlarına ilişkin açıklamalar yaptı.

Ülkedeki grevin 22 Mart'ta başladığını anımsatan Pepy, demiryolu çalışanlarının bu süre içinde bugün dahil 5 gün grev yaptığını kaydetti. Pepy grevin ülke ekonomisine büyük zarar verdiğin söyledi.

"Bugünkü gibi, sefere çıkan tren sayısı az olduğundan günlük kayıp 20 milyon euro civarında. SNCF'nin grevin başından bu yana uğradığı zarar yaklaşık 100 milyon euro."

Greve rağmen, yüksek hızlı trenlerin (TGV) yüzde 20'sinin, ayrıca her altı şehirler arası trenden birinin sefer yaptığını söyleyen Pepy, "Bu rakamlarla Fransa demiryolu ulaşımının felç olmadığına işaret ediyorum" dedi.

Fransız halkının yüzde 72'sinin demiryolu reformunu desteklediğini belirten Pepy, kurumda küçük bir değişiklik değil, 80 yıllık geleceğe göre planlar yaptıklarını ona göre adımlar attıklarını ifade etti.

Fransa'da hükümetin demiryollarını özelleştirme ve çalışanların ayrıcalıklı statüsünde değişikliğe gitme planı olarak görülen reform tasarısına karşı 4 sendika kademeli grev kararı almıştı.

28 Haziran'a kadar haftanın belli günleri ilan edilecek grevin, geçen hafta Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne ile yapılan görüşme sonrası uzatılabileceği belirtilmişti.

Ülkede büyük gösterilere ve karışıklıklara neden olan tasarı bugün Ulusal Meclis gündemine gelecek.

Kaynak: AA

Etiketler: iş bırakma, grev, fransa, demiryolu çalışanları
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