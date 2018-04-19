Yerli insansız araç Asya pazarına giriyor

Katmerciler ve ASELSAN tarafından geliştirilen Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP) Asya pazarına açılıyor.

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen Asya Savunma Hizmetleri (DSA) Fuarı'nda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı koordinasyonunda 29 firma ürünlerini ve kabiliyetlerini tanıtıyor.

Türk savunma sanayisinin yakın zamanda ürettiği UKAP, fuarda öne çıkan ürünler arasında yer aldı.

Fuarda, UKAP'ın yurt dışında satışına yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Aracı geliştiren Katmerciler, üzerindeki SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi'ni üreten ASELSAN ile Malezya’nın önde gelen savunma ve havacılık şirketi DEFTECH arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Bu kapsamda UKAP, Asya bölgesinde DEFTECH üzerinden satılacak.

İnsansız sistemlerin öncülerinden

UKAP, güvenlik güçlerinin insansız kara sistemi ihtiyacının karşılanmasında öncü ürünler arasında yer alıyor.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, 20'den fazla platformun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edileceğini açıklamıştı.

UKAP, el tipi kumandayla yakın mesafeden yönetilebiliyor. Büyük çanta tipi kumanda cihazı ise daha uzaklara, insanın erişemediği bölgelere öncü kuvvet olarak aracın gönderilmesine imkan sağlıyor. Böylece arkasındaki birliğin ve personelin zarar görmesini engelliyor.

Yakından kumanda, uzaktan kumandayla hakim olunamayan, insan görüşünün ya da anında tepki vermenin gerektiği durumlarda kullanılıyor.

Bunlara ilave uydu aracılığıyla kontrol seçeneği de bulunuyor. Uydu kontrolü, birden fazla aracın mesafe sınırı olmaksızın kullanılmasına olanak veriyor.

Modüler bir yapıya sahip araç ihtiyaca göre kamera donanımıyla keşif ve gözetleme, radarla tehdit tespit, yaralı kurtarma, mayın temizleme, farklı araçların çekilmesi gibi amaçlar için de kullanılabilecek.

Platform, uzaktan kumandalı kitiyle 3 kilometre mesafeden yönetilebiliyor. Operasyon süresi bataryayla minimum 5 saat iken, bu süre jeneratörle 8 saate kadar çıkabiliyor. Saatteki hızı 25 kilometre olan aracın hızını artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Aracın taşıma kapasitesi ise 3 tona kadar çıkıyor.

Kaynak: AA