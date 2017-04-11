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Buradasınız : » » NASA'dan Mars'ta yeni keşif

NASA'dan Mars'ta yeni keşif

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), kızıl gezegen Mars'ın üst atmosferindeki hareketliliğin anlaşılmasına yardımcı olacak elektrik yüklü metal atomları (iyonlar) keşfetti.

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NASAdan Marsta yeni keşif

Science Daily'nin haberine göre, Mars Atmosferi ve Değişen Evrimi (Maven) adlı uzay aracı, Mars'ın yörüngesine girdiği Eylül 2013'ten bu yana, gezegenin atmosferini doğalgaz ve iyon kütle spektrometre aletini kullanarak inceledi.

Maven, Kızıl Gezegen'in atmosferinin üst kısmında (iyonesfer) elektrik yüklü demir, magnezyum ve sodyum iyonları bulunduğunu tespit etti.

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde görevli bilim adamı Josepp Grebowksy, Maven'in Dünya dışında bir gezegenin iyonesferinde ilk kez kalıcı metal iyonları bulduğunu kaydetti.

Metalik iyonların uzun ömürlü olduğu, asıl bulundukları yerden rüzgar ve elektrik alanlarıyla taşındıklarını ifade eden Grebowsky, Mars'ın iyonesferindeki hareketliliği anlamak için bu iyonların kullanılabileceğini belirtti.

Grebowsky, "Başka bir gezegende yer alan metal iyonlarını gözlemlemek bize Dünya ile karşılaştırma, bu gezegenin iyonesferini ve atmosfer yapısını daha iyi anlama şansı veriyor." ifadesini kullandı.

Etiketler: NASA, mars, iyon, abd, atmosfer
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