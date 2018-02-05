Musk'ın Tesla'sı uzaya gidiyor

Teknoloji girişimcisi Elon Musk'ın şirketi Spacex, Mars'a yolculuk için geliştirilen Falcon Heavy roketini bugün ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden saat 13.30'da fırlatılacak. Türkiye'de ise 21.30 saatlerinde izlenebilecek.

Musk, Tesla marka Roadster aracını da 'Falcon Heavy' ile uzaya göndereceğini açıklamıştı.

Roadster, roketin yük taşıma bölümündeki karbon fiber kaplamanın içine dikkatle yerleştirilecek ve roketi sarsması engellenmeye çalışılacak.

Starman in Red Roadster Elon Musk (@elonmusk)'in paylaştığı bir gönderi ( Şub 4, 2018 at 9:50ös PST )

Yolcu, mürettebat, bagaj ve yakıt yüklü bir 737 jetinden daha büyük bir kütleye sahip olan Falcon Havy roketi, üç roket entegre halde uzaya gönderilecek. Kalkışın ardından ana gövdenin iki yanında bulunan yükseltici roketler gövdeden ayrılarak tekrar kullanılmak üzere dünyaya dönerek dikey iniş gerçekleştirecek.

Falcon Heavy, bir spor otomobilden çok daha ağır yükleri taşımak üzere tasarlandı. 70 tonluk bir ağırlığı alçak yörüngeye yerleştirmenin maliyeti 90 milyon dolar kadar.