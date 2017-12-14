Kendine benzeyen robot yaptı; dersi ona anlattırdı

Japon Profesör Hiroşi İşiguro, insana benzeyen robot yapımında dünyanın sayılı bilim insanlarından.

Yerine interaktif konferans vermesi için kendine benzeyen bir robot yaptı ve dersi ona anlattırdı.

Profesör İşiguro'nun tek eseri bu değil daha önce de kadın görünümlü Erica adlı bir robot yapmıştı.

İngiltere'deki bir araştırma, sanayileşmiş ülkelerde 20 yıl içinde mesleklerin yarısının robotlar tarafından yapılacağını gösteriyor.

Japon profesör, yerini, kendi yaptığı robota çoktan teslim etti bile.

Kaynak: TRT Haber