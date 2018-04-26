Kapatılan telefon hatlarından açma-kapama ücreti alınmayacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, elektronik haberleşme sektöründe tüketici haklarına yönelik yapılan düzenlemelerin anlatıldığı toplantıda, Kurum tarafından hazırlanan "Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği"nin 28 Nisan'da tüm hükümleri ile birlikte yürürlüğe gireceğini söyledi.

Söz konusu yönetmelikle tüketici hak ve menfaatinin korunması için pek çok yenilik getirildiğini belirten Sayan, "Yönetmelikle ilk kez abonelik sözleşmelerinin kurumumuz tarafından belirlenebilecek usuller çerçevesinde elektronik ortamda tesis edilmesi imkanı getirilmiştir. Buna ilişkin usul ve esasların hazırlanması çalışmaları devam ederken, bu kapsamda tüketicilerin tablet ya da bilgisayar kullanarak işletmeci ofisleri veya kendi meskenlerinde abonelik sözleşmesi yapabilmesine ilişkin gerekli kurallar belirlenmektedir." dedi.

Sayan, yabancı uyrukluların abonelik sözleşmesi tesisinde ulusal geçerliliği olan kimlik muadili belgenin de kabul edilmesinin hüküm altına alındığını açıkladı.

Aboneye cayma bedeli ödemeksizin sözleşmeyi feshetme hakkı

Buna göre, sabit elektronik haberleşme hizmetlerinde, yeni adreste şebeke olması halinde nakil işlemleri 10 gün içinde tamamlanacak. Taahhütlü abonelere, nakil gittikleri adreste hizmetin aynı nitelikte sunulamaması halinde cayma bedeli ödemeksizin sözleşmelerini feshetme hakkı tanınacak.

Açma-kapama ücreti alınmayacak

Yönetmelikle görme engelli abonelerin yurt dışında hizmet alırken kendilerine tarife bilgisinin sesli olarak verilmesi hususunda işletmecilere yükümlülük getirildi. Son ödeme tarihine kadar faturasını ödemeyen abonenin hizmetinin durdurulması faturasına hizmet bedeli olarak yansıtılmayacak. Faturasını ödemeyen ve hattı kapatılan aboneden bir yılda tek sefere mahsus olmak üzere ücret alınmayacak.

Sayan, abonenin fesih talebinin yapıldığı andan itibaren 24 saat içinde ücretlendirmenin durdurularak bilgilendirilmesi konusunda da kolaylık sağlandığını vurguladı.

İletişim Merkezi açıldı

Toplantının ardından BTK İletişim Merkezi açılış töreni gerçekleştirildi. Tüketici mağduriyetlerinin bire bir tespit edilmesi ve düzenleyici önlemlerin alınması için kurulan söz konusu merkezde BTK personeli ve GSM operatörleri temsilcileri hizmet veriyor.

İletişim merkezinde, dış arama yoluyla kuruma yapılan başvurular, kayıp, çalıntı ve yurt dışından getirilen cihazların kayıtları başta olmak üzere Mobil Cihaz Kayıt Sistemi başvuruları ve yüz yüze iletişim yoluyla gerçekleştirilen başvurularla ilgili iş ve işlemler gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA