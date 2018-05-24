Bilişim çalışmaları yapan lisansüstü öğrencileri firmalar destekleyecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, "5G Vadisi kapsamındaki üniversitelerde 5G ve ötesi teknolojilerde yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler, program kapsamına alınarak işletmecilerimiz tarafından desteklenecek." dedi.

Sayan, 5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Destekleme Programı İmza Töreni'nde konuştu.

"Bize düşen öncü ülkeler arasında olmak için var gücümüzle çalışmak"

Dünyadaki ilk on ekonomiden biri olma hedefine sahip Türkiye'nin bilgi teknolojileri ve haberleşme alanında başarılı olması gerektiğine işaret eden Sayan, bilişim teknolojilerinin öneminin her geçen gün artığını söyledi.

"Teknolojinin hızlı gelişimi esnasında bize düşen, fırsatları önceden belirleyip şekillendirmek ve teknolojiyi geriden takip eden ülkeler yerine öncü ülkeler arasında olmak için var gücümüzle çalışmak."

"Türkiye'yi geleceğe genç insan kaynağı taşıyacak"

Sayan, Türkiye'nin 5G mobil haberleşme teknolojisine mümkün olan en yüksek ölçüdeki yerlilik oranları ile geçmesi için çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'yi geleceğe, üretebilen ve şekillendirebilen genç insan kaynağı taşıyacak." dedi.

"5G çalışmaları yapan lisansüstü öğrencilere destek sağlanacak"

Nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini aktaran Sayan, "5G Vadisi kapsamındaki üniversitelerde 5G ve ötesi teknolojilerde yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler, program kapsamına alınarak işletmecilerimiz tarafından desteklenecek. Bu yolla yetenekli gençlerin rekabetçi ücretler verilerek, elektronik haberleşme sektörüne kazandırılması, ülkemize patent, Ar-Ge, Ür-Ge konularında katkı sağlaması hedeflenmektedir." diye konuştu.

Öğrencilere maddi destek

Sayan, 5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Destekleme Programı'na katılan, Bilkent, Orta Doğu Teknik ve Hacettepe Üniversitesinin Türkiye'yi geleceğe taşıyacak nesilleri yetiştirme işinde önemli sorumluluk üstlendiklerine dikkati çekti.

Öğrencilere maddi destek vererek, tez ve araştırma konularında yardımcı olacak işletmeciler Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell’e de gösterdikleri özveri için teşekkür eden Sayan, iş birliğinin önemine işaret etti.

Sayan, programda yetiştirilecek öğrencilerin sektörün gelişip büyümesine önemli katkı yapacaklarını kaydetti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey de 5G ve ötesi konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök, Bilkent Üniversitesi Rektörü Abdullah Atalar, Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Rahime Meral Nohutcu, Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir tarafından mutabakat zaptı imzalandı.

Kaynak: AA