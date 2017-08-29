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58 testi başarı ile geçen dünyadaki tek silah ''MPT-76''

42'si NATO'nun sistemi, 16'sı da yerli olmak üzere 58 testi başarı ile geçen dünyadaki tek silah ''milli piyade tüfeği MPT-76'' MKE Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretildi.