58 testi başarı ile geçen dünyadaki tek silah ''MPT-76''

42'si NATO'nun sistemi, 16'sı da yerli olmak üzere 58 testi başarı ile geçen dünyadaki tek silah ''milli piyade tüfeği MPT-76'' MKE Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretildi.
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