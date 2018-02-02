20 bin tarihi fotoğraf dijital ortama aktarıldı

88 yaşındaki Edirneli fotoğraf sanatçısı ve ressam Tayyip Yılmaz'ın tutkusu fotoğraf çekmek.

Bu tutkuyu 70 yıldır sürdüren Yılmaz'ın fotoğrafları ise tarihi önem taşıyor.

Edirne'ye geldiği 1958 yılından itibaren belge niteliğinde fotoğraflar çeken Yılmaz, şehrin geçmişine ışık tutan 20 bin karelik arşive sahip.

Bu belge niteliğindeki fotoğraf arşivini gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarmak isteyen Edirne Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü harekete geçerek, Yılmaz'ın fotoğraflarını dijital ortama aktardı.

Edirne Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Uğur Ülgen, Yılmaz'ı çalışma ofisinde ziyaret ederek, tarihi fotoğrafların dijital ortama aktarılmış hallerini kendisine teslim etti.

Ülgen, fotoğrafların kentin geçmişini yansıttığını söyleyerek Yılmaz'ı, Edirne'nin tarihi hazinesi olarak nitelendi.

Sanatçı Tayyip Yılmaz'ın arşivinden iki bavul fotoğrafı dijital ortama aktarılması üzerine Ankara'ya gönderdiklerini belirten Ülgen, fotoğrafların Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü arşivinde muhafaza edildiğini aktardı.

Fotoğraf sanatçısı ve ressam Tayyip Yılmaz da fotoğraf arşivinin dijital ortama aktarılmasının, kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Fotoğraf çekmenin kendisi için bir tutku olduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Benim bu koleksiyonumu görmeye kalksanız günleriniz yetmez. 2 binden fazla derleme fotoğrafım var. 20 bin tanede müdürlüğün tespit ettiği Edirne fotoğrafı var. Ben o fotoğrafların filmlerini özenle saklamıştım. Onları bavullara sığdırdık ve gönderdik. Orada titiz bir şekilde dijital ortama geçirildi. Hiç tahmin etmediğim yerden fotoğraflar çektiğim yerler gördüm. Edirne'nin gezmediğim yeri yoktur diyebilirim. Arşivimin dijital ortama geçirilmesi muazzam bir olay. Bundan dolayı çok mutluyum. Bu şekilde fotoğraflar değerlenmiş oluyor. Hatta bunlardan daha da fazla fotoğraf var. Müdürlüğümüze bu çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA