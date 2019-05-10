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Yaşam

Youtuber gençlerden anlamlı sosyal deney

İki Youtuber genç, "İftarda karnı aç birine yardım eder misin?" temalı bir sosyal deney gerçekleştirdi. Bisküvi ve su ile oruç açmaya kalkışan gençlere vatandaşlar yardım etti.

10 Mayıs 2019 Cuma 14:34 - Son Güncelleme 10 Mayıs 2019 Cuma 14:41

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