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10.05.2019 - 14:10
Başkentin en büyük üçüncü camisi açıldı
10.05.2019 - 14:04
Yıldırım: Köprülerde kaçak geçişle ilgili kesilen cezalar düzeltiliyor
10.05.2019 - 14:03
Bakan Selçuk, robotik yarışmada derece alan öğrencileri kutladı
10.05.2019 - 13:48
Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar sınırda
10.05.2019 - 13:45
Türkiye Irak'taki terör saldırısını kınadı
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Papatyaların açmasıyla kırlar renklendi
Her yıl mayıs ayında açmaya başlayan papatyalar, güzelliği ve zarafetiyle göz kamaştırıyor. Aynı zamanda birçok hastalığa da şifa oluyor.
10 Mayıs 2019 Cuma 14:06 -
Son Güncelleme 10 Mayıs 2019 Cuma 14:06
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