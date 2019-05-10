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Yaşam

Papatyaların açmasıyla kırlar renklendi

Her yıl mayıs ayında açmaya başlayan papatyalar, güzelliği ve zarafetiyle göz kamaştırıyor. Aynı zamanda birçok hastalığa da şifa oluyor.

10 Mayıs 2019 Cuma 14:06 - Son Güncelleme 10 Mayıs 2019 Cuma 14:06

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