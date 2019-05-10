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Yaşam

Yaptığı heykel ve çizdiği resimlerle evini müzeye çevirdi

53 yaşındaki Necattin Oğuzyer, Van'a bağlı Hıdır Köyü'nde yaşıyor. Mesleği çiftçilik ama heykel ve resim yapmak onun en büyük tutkusu.

10 Mayıs 2019 Cuma 11:14 - Son Güncelleme 10 Mayıs 2019 Cuma 11:14

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