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Yaşam

Yol kenarına inen vaşak cep telefonu ile görüntülendi

Doğada ender rastlanan hayvanlardan olan vaşak, Bayburt'ta görüldü. Yol kenarına inen vaşak bir süre sonra gözden kayboldu.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:27 - Son Güncelleme 09 Mart 2019 Cumartesi 15:27

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