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Yaşam

ASDEP, 3 bine yakın uzmanla ailelerin sorunlarını dinliyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 3 yıldır uyguladığı Aile Sosyal Destek Programı kapsamında uzmanlar, kapı kapı dolaşarak sorunlara yerinde çözüm üretiyor.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:44 - Son Güncelleme 09 Mart 2019 Cumartesi 13:44

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