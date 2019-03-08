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Yaşam

Adıyaman'daki okulun maskotları "Gofret" ve "Miya"

Adıyaman'da yavruyken sokakta bulunan ve okulda büyütülen 2 kedi okulun neşesi oldu.

08 Mart 2019 Cuma 17:52 - Son Güncelleme 08 Mart 2019 Cuma 17:52

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