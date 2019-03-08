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Kamu hizmetindeki yükümlüler binlerce kitabın ömrünü uzatıyor

Ankara'daki kütüphanelerde yılda 100 bini aşkın kitap ciltleniyor. Bu ciltleme işlemi ise yükümlüler tarafından yapılıyor.

08 Mart 2019 Cuma 15:10 - Son Güncelleme 08 Mart 2019 Cuma 15:10

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