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Yaşam

İspanyol patencinin seyircileri "inekleri"

İspanya'da bir dağ kasabasında yaşayan çiftçi Pablo Pato, bir yandan da patenle ilgileniyor. Pato, ahırın ortasına kurduğu platformda pratik yapıyor.

07 Mart 2019 Perşembe 13:02 - Son Güncelleme 07 Mart 2019 Perşembe 13:02

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