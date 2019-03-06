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Avustralya sularını plastik atıklardan temizliyorlar
Avustralya'nın Sydney şehrinde 50 kişilik bir grup dalış yaptı. Amaçları da okyanustaki plastik atıkları temizlemekti.
06 Mart 2019 Çarşamba 17:48 -
Son Güncelleme 06 Mart 2019 Çarşamba 17:48
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