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Dünyanın en büyük kar labirenti Kanada'da

Kanada'nın batısında bulunan kar labirenti, Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en büyüğü.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:25 - Son Güncelleme 06 Mart 2019 Çarşamba 15:25

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