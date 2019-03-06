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Yaşam

Yüzlerce yıllık nadide saatleri restore etti

Dolmabahçe Sarayı içindeki Saat Müzesi'nde yüzyıllar öncesinin izlerini taşıyan saatler bulunuyor. Recep Gürgen ise ömrünü bu saatleri yaşatmaya adayan bir usta.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:08 - Son Güncelleme 06 Mart 2019 Çarşamba 12:08

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