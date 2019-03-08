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Yaşam

Fedakar anne engelli kızını okula sırtında taşıyor

Kars'ta serebral palsili 11 yaşındaki Meryem Bayrambey, okula annesinin sırtında gidip geliyor.

08 Mart 2019 Cuma 09:17 - Son Güncelleme 08 Mart 2019 Cuma 09:17

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