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Yaşam

Biriktirdiği 3 bin eserle müze kurdu

Samsunlu Sabri Durmuş çeyrek asırdır sanat eserleri, el aletleri ve eşya biriktirdi. Topladığı 3 bin eseri, babasının adına açtığı müzede sergiliyor.

09 Mart 2019 Cumartesi 14:59 - Son Güncelleme 09 Mart 2019 Cumartesi 14:59

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