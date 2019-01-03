TRT Haber

3
Ocak 2019
Perşembe
Yaşam

Yaralı şahine polis şefkati

Bursa'da karayoluna inen Şahine otomobil çarptı. Yaralı şahine ilk müdahaleyi Bölge Trafik İstasyonunda görevli Polis Memuru, üzerindeki yeleği örterek yaptı.

03 Ocak 2019 Perşembe 20:20 - Son Güncelleme 03 Ocak 2019 Perşembe 21:24

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