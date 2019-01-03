TRT Haber

3
Ocak 2019
Perşembe
Yaşam

Keşanlılar "Bocuk Gecesi" etkinliğiyle köylerine binlerce turist çekiyor

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Çamlıca köyünde, her yıl düzenlenen eski Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" etkinliği, turistlerden büyük ilgi görüyor.

03 Ocak 2019 Perşembe 18:01 - Son Güncelleme 03 Ocak 2019 Perşembe 18:01

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