TRT Haber

2
Ocak 2019
Çarşamba
Yaşam

Adıyamanlı heykeltıraş kardan folklor ekibi yaptı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Hacı Fendoğlu, kara şekil vererek folklor ekibi oluşturdu.

02 Ocak 2019 Çarşamba 22:37 - Son Güncelleme 02 Ocak 2019 Çarşamba 22:45

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