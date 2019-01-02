TRT Haber

2
Ocak 2019
Çarşamba
Yaşam

Minik öğrenciler sokak sokak gezerek bez torba dağıttı

Plastik poşetlerin ücretli olmasına destek büyüyor. Kocaeli'de ilkokul öğrencileri sokak sokak dolaştı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:37 - Son Güncelleme 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:37

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