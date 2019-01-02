TRT Haber

2
Ocak 2019
Çarşamba
Yaşam

Ankara'da her gün onlarca kişiye sıcak çorba dağıtıyorlar

Ankara'da yaşayan ağaç ustası Osman Kaplan, gönüllüler ile birlikte soğuk havaya aldırmadan her akşam kimsesizlere çorba dağıtımı yapıyor.

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:33 - Son Güncelleme 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:33

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