TRT Haber

2
Ocak 2019
Çarşamba
Yaşam

Donmak üzere olan köpek yavrularına evlerini açtılar

Muş'un Malazgirt ilçesinde lise öğrencisi Eylem Eren'in, sokakta donmak üzereyken fark ettiği köpek yavrularına ailesi sahip çıktı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 14:06 - Son Güncelleme 02 Ocak 2019 Çarşamba 14:06

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