TRT Haber

2
Ocak 2019
Çarşamba
Yaşam

Adrenalin tutkunu turistlerin yeni adresi: Pamukkale

Doğal güzelliği ile UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale, adrenalin tutkunlarının da yeni gözdesi oldu.

02 Ocak 2019 Çarşamba 21:28 - Son Güncelleme 02 Ocak 2019 Çarşamba 21:29

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