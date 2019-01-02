TRT Haber

2
Ocak 2019
Çarşamba
Yaşam

Van'ın yeni seyir terası: "Kız Kalesi"

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van'ın Edremit Belediyesi, "Kız Kalesi" projesi kapsamında Edremit Kalesi'nde seyir terası oluşturdu.

02 Ocak 2019 Çarşamba 22:52 - Son Güncelleme 02 Ocak 2019 Çarşamba 22:52

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER