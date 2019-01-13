TRT Haber

13
Ocak 2019
Pazar
Yaşam

Yaralı geyik donmak üzereyken kurtarıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan ve dere yatağına düşen geyik, ekipler tarafından kurtarıldı.

13 Ocak 2019 Pazar 20:03 - Son Güncelleme 13 Ocak 2019 Pazar 20:03

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