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13.01.2019 - 16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA, SİHA, Akıncı'yı nasıl yapıyorsak kendi savaş uçağımızı da yapacağız
13.01.2019 - 15:58
Milli Savunma Bakanı Akar: Yerlilik ve millilik oranı yüzde 68'lere ulaştı
13.01.2019 - 15:33
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Amacımız dünya markası haline gelmek
13.01.2019 - 15:06
Ticaret Bakanı Pekcan: Küresel sorunlara rağmen Türk müteahhitleri 2018'de 261 proje üstlendi
13.01.2019 - 14:28
Suriyeli aileler terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki evlerine kavuşmanın hayalini kuruyor
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Yaralı geyik donmak üzereyken kurtarıldı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan ve dere yatağına düşen geyik, ekipler tarafından kurtarıldı.
13 Ocak 2019 Pazar 20:03 -
Son Güncelleme 13 Ocak 2019 Pazar 20:03
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